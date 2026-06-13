Экс-голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился ожиданиями от выступления московского клуба в следующем сезоне РПЛ.

По словам бывшего вратаря, победа красно-белых в Кубке России должна придать команде дополнительную уверенность и стать важным шагом на пути к новым успехам. Дасаев выразил надежду, что в предстоящем чемпионате спартаковцы смогут включиться в борьбу за золотые медали.

«То, что "Спартак" завоевал трофей, — очень хороший знак. Будем надеяться на лучшее. Верим, что в следующем сезоне команда будет бороться за чемпионство. Мы продолжаем переживать за клуб и поддерживать его», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

В чемпионате России-2025/26 спартаковцы заняли четвертое место.