Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча против Гаити в рамках первого тура группы С чемпионата мира-2026.

Стив Кларк globallookpress.com

«Важно, чтобы мы уважали соперника и были должным образом подготовлены, что мы и делаем, и играли в меру своих возможностей. Мы очень внимательно наблюдали за Гаити. Мы думаем, что знаем, как они будут играть, но каждая команда может отличаться, и, возможно, они поменяются в последнюю минуту. У них очень динамичные игроки, особенно атакующие, поэтому мы должны быть осторожны», — приводит слова Кларка пресс-служба ФИФА.

Матч между командами состоится в ночь на 14 июня в на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо. Начало — в 04:00 по Москве.