Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил свои ожидания перед предстоящим матчем с Марокко в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Марокко очень сильная сборная, у них много качественных игроков, многие успешно выступают в Европе. Считаю, у нас есть инструменты: у нас очень хорошие исполнители угловых и игроки, которые умеют очень качественно играть головой. Думаю, мы можем этим воспользоваться. Мы тренировали это в последние дни, команда была хорошо сосредоточена. Надеюсь, в матче из этого выйдет что-то хорошее», — цитирует Анчелотти Globo.

Игра между Бразилией и Марокко пройдет в Нью-Йорке в ночь на 14 июня по московскому времени и начнётся в 1:00.