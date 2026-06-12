Голкипер Юрий Дюпин и форвард Франсуа Камано покидают «Сочи» по истечению контрактов, как сообщает пресс-служба клуба.

Юрий Дюпин globallookpress.com

38-летний Дюпин играл за «Сочи» с лета 2025 года. За прошедший сезон он провел 12 матчей, пропустив 24 гола и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

30-летний игрок из Гвинеи, Франсуа Камано, присоединился к команде в сентябре прошло года. За 17 матчей он забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

По итогам сезона «Сочи» занял последнее место в РПЛ и теперь будет выступать в Первой лиге.