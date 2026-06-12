Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминей не принял участие в тренировке команды в четверг, 11 июня, так как у него возникли проблемы с желудком.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

29-летний футболист не приехал в отель вместе с командой, а добирался туда отдельно в сопровождении медицинского персонала, как сообщает BBC Sport.

Чтобы предотвратить распространение возможных инфекций, врачи сборной решили изолировать Мактоминея от остальных игроков. Информации о том, насколько серьёзно его состояние, пока нет.

Первый матч сборной Шотландии на турнире состоится 14 июня против команды Гаити. Участие Мактоминея в этом матче пока неизвестно.