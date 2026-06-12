Полузащитник французского «ПСЖ» Ли Кан Ин летом может сменить клуб и перебраться в мадридский «Атлетико», сообщает авторитетное издание ESPN

Ли Кан Ин globallookpress.com

Сумма трансфера по 25-летнему корейцу может составить примерно 35 млн евро. Сам полузащитник не прочь поменять клуб, так как потерял место в основе «ПСЖ», за который играет с 2023 года.

Ли Кан имеет опыт выступления в Примере за «Мальорку» и «Валенсию». В этом сезоне он сыграл 39 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 млн евро.

За Корею в матче против Чехии (2:1) на ЧМ-2026 полузащитник сыграл 90 минут и сделал голевую передачу.