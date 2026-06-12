Бывший футболист «Ростова», «Локомотива» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче сборных США и Парагвая на ЧМ-2026.

Виталий Дьяков globallookpress.com

«Тяжело что-то сказать про Парагвай, но с такими командами всегда тяжело. Вязкий, жесткий футбол, где мало места для атаки. Если США хочет на что-то претендовать, то надо побеждать в этом матче. Но Американцы на все 100 процентов должны выходить из группы», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

Матч США — Парагвай состоится в ночь с 12-го на 13-е июня. Начало игры запланировано на 04:00 мск.