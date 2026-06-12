Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек считает, что его команда была хуже в матче первого тура на ЧМ‑2026 против Кореи (1:2) и совершила очень много ошибок, которые соперник не простил.

Мирослав Коубек globallookpress.com

«Вероятно, победила лучшая команда. Чехия могла бы добиться лучшего результата, если бы не некоторые ошибки. Мы сыграли очень хорошо, могла быть ничья, и мы тоже могли выиграть», — цитирует Коубека AP на пресс‑конференции.

Чехия во втором туре сыграет 19 июня с ЮАР, которая тоже уступила в первом туре Мексике (0:2).