Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек считает, что его команда была хуже в матче первого тура на ЧМ‑2026 против Кореи (1:2) и совершила очень много ошибок, которые соперник не простил.
«Вероятно, победила лучшая команда. Чехия могла бы добиться лучшего результата, если бы не некоторые ошибки. Мы сыграли очень хорошо, могла быть ничья, и мы тоже могли выиграть», — цитирует Коубека AP на пресс‑конференции.
Чехия во втором туре сыграет 19 июня с ЮАР, которая тоже уступила в первом туре Мексике (0:2).