12 июня в 22:00 мск состоится матч первого тура чемпионата мира между сборными Канады и Боснии и Герцеговины, которые выступают в группе В. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Канада перед матчем идет на серии из 8 матчей без поражений. «Трилистникам» явно хотелось бы сохранить эту серию, набрав 3 очка, однако процент побед у них за указанный выше период не очень большой — всего 3 победы при 5 ничьих.

Боснийцы тоже могут похвастаться такой статистикой, при этом у команды на одну победу больше. Напомним, что путевку на мундиаль Босния и Герцеговина выбила в плей-офф, обыграв в серии пенальти сборную Уэльса и сборную Италии. Если сегодня балканцы наберут очки, то продлят беспроигрышную серию на турнире до 4 матчей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.60.

Котировки букмекеров: 1.83 — победа Канады, 3.55 — ничья, 4.90 — победа Боснии и Герцеговины.

Искусственный интеллект считает, что команды закончат матч без голов нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Канада — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Канада — Босния в подробном онлайн-репортаже.