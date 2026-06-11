«Манчестер Сити» намерен в летнее трансферное окно заполучить вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, сообщает известный портал Indykaila News.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

«Горожане» хотят воспользоваться недовольством бразильца своим нынешним положением в «королевском клубе» и провернуть трансфер, чтобы заполучить звёздного футболиста по выгодной цене. Контракт Винисиуса истекает летом 2027 года, и он пока не намерен продлевать его на предлагаемых условиях.

Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году и сейчас оценивается порталом Transfermarkt в € 140 млн. В этом сезоне бразилец провёл 53 матча, забил 22 гола и сделал 14 ассистов.