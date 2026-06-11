Нападающий «Арсенала» Леандро Троссард попал в сферу интересов «Бешикташа», сообщает турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X.

Леандро Троссард globallookpress.com

По информации источника, «Бешикташ» готов предложить «канонирам» за 31-летнего игрока около 20 млн евро. Утверждается, что зарплата бельгийца в стамбульском клубе может составить 7-8 млн евро.

Текущий контракт Троссарда с «Арсеналом» истекает в следующем году. В минувшем сезоне Троссард провел 50 матчей за команду Микеля Артеты, забил восемь голов и оформил 11 ассистов.