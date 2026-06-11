Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился мнением о предстоящем ЧМ-2026.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Буду переживать за сборную Шотландии. Главный тренер этой сборной Стив Кларк знаком мне по работе в "Рединге". Очень крутой мужик и тренер. Работал с Моуринью в свое время. Очень дружеские и профессиональные у нас отношения сложились. Плюс, конечно, Мактоминей. Считаю, что он будет открытием чемпионата мира. А главные фавориты — Бразилия и Бельгия. Они способны на многое», — цитирует Погребняка Metro.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике в период с 11 июня по 19 июля.