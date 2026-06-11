Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Японии.

Рональд Куман globallookpress.com

«Мы проанализировали их игру и знаем, что они сильны как команда. Они очень сильны физически, и, безусловно, будет непросто. Мы верим в себя. Мы уважаем Японию, но мы — Нидерланды, поэтому они тоже будут уважать нас. Это будет сложный матч, но мы полны уверенности», — цитирует Кумана Goal.

Матч между командами состоится 14 июня на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне.