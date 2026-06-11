Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался о фаворитах предстоящего ЧМ-2026.

сборная Аргентины globallookpress.com

«Особо болеть ни за кого не буду. Но мне очень импонирует и нравится сборная Аргентины. Не отдельно Месси, а именно команда. Аргентина — очень сильная сборная. Это первый претендент на победу на чемпионате мира. Мой фаворит. А там посмотрим. На чемпионате мира участвует много хороших сборных. Будет интересно», — цитирует Канищева «Чемпионат».

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля.