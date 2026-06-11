Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол в ближайшее время должен определиться со своим будущим.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, 24-летний хорват рассматривает два варианта: подписать новый контракт с английским клубом или перейти этим летом в мадридский «Реал».

Испанская команда заинтересована в трансфере игрока сборной Хорватии, а его ориентировочная стоимость оценивается примерно в 70 млн евро. При этом отмечается, что сам футболист не исключает переезд в Мадрид.

В минувшем сезоне Гвардиол провёл 18 матчей в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», забил два мяча и отдал две голевые передачи.