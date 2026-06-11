Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года.

Алексей Гасилин globallookpress.com

«Жду победу Португалии с Криштиану Роналду. Хочу, чтобы эта прекрасная история закольцевалась. У Португалии сильнейший за 20 лет состав.

Открытием турнира может стать Олисе. В сборной Франции он чувствует себя одним из лидеров, если у него получится подвинуть Мбаппе», — приводит слова Гасилина « Матч ТВ ».

Напомним, что ЧМ-2026 стартовал сегодня, 11 июня, а завершится только 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.