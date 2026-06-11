Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Японии Ватару Эндо заявил о пропуске ЧМ-2026 и завершении карьеры в национальной команде.

Ватару Эндо globallookpress.com

«Конечно, мне обидно, что я не смогу сыграть на этом чемпионате мира, но еще больше я горжусь тем, что после чемпионата мира в Катаре я в качестве капитана вел эту команду, и мы вместе выросли в коллектив, который способен говорить о цели "победить на чемпионате мира" как о чем-то само собой разумеющемся.

Нынешняя команда — действительно прекрасна. Я верю, что она преодолеет любые трудности и покажет нам то, чего мы ещё никогда не видели.

Я принял решение завершить выступления за сборную после нынешнего сбора. Поэтому отныне я буду поддерживать сборную Японии как один из болельщиков. Уверен, что момент, когда сборная Японии выиграет чемпионат мира, обязательно настанет. Давайте верить в это и поддерживать команду всем вместе», — написал Эндо на своей странице в социальной сети.