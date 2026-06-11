Бывший наставник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может продолжить карьеру в АПЛ.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

По информации The Athletic, испанский специалист рассматривается как один из кандидатов на пост главного тренера лондонского «Фулхэма». Ранее команду возглавлял Марку Силва, который покинул клуб и вернулся в Португалию, где принял «Бенфику».

В минувшем сезоне «Фулхэм» занял 11-е место в таблице чемпионата Англии.

Арбелоа в течение прошлого сезона работал главным тренером мадридского «Реала», сменив на этом посту Хаби Алонсо. Под его руководством «сливочные» завершили сезон на втором месте в Ла Лиге и остались без трофеев.