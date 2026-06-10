Экс-футболист «Челси» Джон Терри отреагировал на то, что Жозе Моуринью будет назначен главным тренером мадридского «Реала».

Жозе Моуринью globallookpress.com

«Он на 100% так же хорош, как раньше. Не знаю, настолько ли он активен на тренировках, но что касается командных собраний и анализа соперников — не думаю, что в мире есть тренер лучше.

Люди продолжают думать: "У Мбаппе будут проблемы с Моуринью". Но они могут поладить с первого дня и найти друг в друге что‑то, что поможет добиться успеха», — цитирует Терри Sports Uncensored.

Моуринью ещё не подписал контракт с «Реалом». Напомним, португалец уже возглавлял мадридскую команду с 2010 по 2013 год.