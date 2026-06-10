Форвард «Динамо» Иван Сергеев высказался по поводу того, что Сандро Шварц назначен главным тренером команды.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Не могу как-то оценить Шварца, потому что с ним не работал. Сейчас новый сезон — будет интересно поработать с первым в моей карьере иностранным тренером. Хочется пообщаться с Сандро. С нетерпением жду встречи», — цитирует Сергеева «СЭ».

Напомним, соглашение «Динамо» со Шварцем истекает в 2029 году.

В минувшем сезоне бело-голубые под руководством Ролана Гусева заняли седьмое место в таблице РПЛ.