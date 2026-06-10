10 июня в 22:45 мск состоится товарищеский матч сборных Португалии и Нигерии. Далее в тексте расскажем, где и как смотреть поединок.

17 числа Португалия стартует на ЧМ. накануне она выиграла у команды Чили 2:1, победив во второй раз подряд после игры с США. Сегодняшняя победа прибавит португальцам уверенности. Напомним, что команда Роберто Мартинеса в числе фаворитов предстоящего мундиаля.

Нигерия после того, как заняла третье место на Кубке африканских наций, провела 5 товарищеских матчей и не проиграла ни в одном из них. За этот период она одержала 3 победы и дважды сыграла вничью, в том числе с Польшей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.43.

Коэффициенты букмекеров: 1.35 — победа Португалии, 9.00 — победа Нигерии, 5.50 — ничья.

ИИ предсказывает командам результативную ничью со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Португалия — Нигерия в подробном онлайн-репортаже.