Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги минувшего сезона.

Игорь Осинькин globallookpress.com

«Это были 23 тура постоянной борьбы. Несмотря на все слухи и домыслы, мы объединились и не рухнули, а долго сохраняли шансы.

Повлиять на подбор футболистов я не мог — но мы создали довольно надежную конструкцию, исходя из наших возможностей. Жалею, что слишком поздно. Наверное, стоило наигрывать пятерку защитников раньше. Никогда до того мои команды постоянно по такой схеме не играли», — цитирует Осинькина Sport24.

Осинькин принял «барсов» по ходу сезона, но не смог помочь команде сохранить место в РПЛ. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице и вылетела в Первую лигу.