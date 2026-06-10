Четвёртым, по мнению Иванова, является вингер Кирилл Глебов (ЦСКА), а пятым — ещё один его одноклубник, защитник Никита Лобов .

Первым в списке ветеран РПЛ назвал полузащитника Алексея Батракова («Локомотив»). Также в топ‑3 попали хавбек Матвей Кисляк (ЦСКА) и защитник Илья Рожков («Рубин»).

Бронзовый призёр Евро‑2008 в составе сборной России, полузащитник «Рубина» Олег Иванов принял участие в опросе «Чемпионата» на премию «Лучший молодой футболист РПЛ».

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