Бронзовый призёр Евро‑2008 в составе сборной России, полузащитник «Рубина» Олег Иванов принял участие в опросе «Чемпионата» на премию «Лучший молодой футболист РПЛ».
Первым в списке ветеран РПЛ назвал полузащитника Алексея Батракова («Локомотив»). Также в топ‑3 попали хавбек Матвей Кисляк(ЦСКА) и защитник Илья Рожков («Рубин»).
Четвёртым, по мнению Иванова, является вингер Кирилл Глебов(ЦСКА), а пятым — ещё один его одноклубник, защитник Никита Лобов.
Ранее премию «Чемпионата» выигрывали Гамид Агаларов (сезон‑2021/2022), Сергей Пиняев (сезон‑2022/2023), Константин Тюкавин (сезон‑2023/2024) и Алексей Батраков (сезон‑2024/2025).