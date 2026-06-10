Известны стартовые составы на эту встречу.

Он должен был пройти в Орландо в 23:00 (мск), но теперь его начало перенесено на 23:30 (мск). Напомним, что подобные истории часто происходили и во время клубного чемпионата мира в США.

Товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики сдвинут по времени из-за непогоды.

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