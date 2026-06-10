Товарищеский матч между сборными Англии и Коста-Рики сдвинут по времени из-за непогоды.
Он должен был пройти в Орландо в 23:00 (мск), но теперь его начало перенесено на 23:30 (мск). Напомним, что подобные истории часто происходили и во время клубного чемпионата мира в США.
Известны стартовые составы на эту встречу.
Англия: Пикфорд, Конса, О`Райли, Райс, Стоунз, Андерсон, Беллингем, Гордон, Мадуэке, Джеймс, Кейн.
Коста-Рика: Секейра, Арайа, Фэррон, Митчелл, Джонсон, Салазар, Сото, Гало, Алькосер, Мора, Угальде.