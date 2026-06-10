«Крылья Советов» продлили соглашение с главным тренером Сергеем Булатовым. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба. Новый контракт рассчитан до конца сезона 2027/28.

Сергей Булатов globallookpress.com

Булатов стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Магомеда Адиева 1 апреля 2026 года. 28 апреля его официально утвердили в должности. Под его руководством команда сыграла восемь матчей, выиграла три и дважды сыграла вничью.

В чемпионате России «Крылья Советов» набрали 32 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.