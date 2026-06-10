«Манчестер Сити» готовит трансфер лидера средней линии «Ноттингем Форест» Эллиота Андерсона.

Эллиотт Андерсон globallookpress.com

Как сообщает влиятельный журналист Фабрицио Романо, за 23-летнего игрока сборной Англии было предложено 106 млн фунтов + 15 млн в виде различных бонусов.

Интересно, что «лесников» такое предложение не устроило, так как они хотят выручить за полузащитника 120 млн фунтов + бонусы.

В качестве более дешевой альтернативы «горожане» рассматривают игрока «Ньюкасла» Сандро Тонали.

В минувшем сезоне Андерсон сыграл за «Ноттингем» 50 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач. В составе сборной Англии он сейчас готовится к ЧМ-2026.