Бывший наставник «Акрона» Заур Тедеев ответил на вопрос о будущем форварда Артема Дзюбы, который сейчас находится без клуба.

Заур Тедеев globallookpress.com

«Везде говорят, что Артём, возможно, появится в "Спартаке". Мне сложно что-то сказать про это, но я, как один из самых главных его болельщиков, хотел бы пожелать Дзюбе закончить карьеру именно в той команде, которая может что-то выиграть. Он воспитанник "Спартака", это будет очень символично.

Хочется, чтобы Артём закончил свою карьеру там, выиграв титул. За два года работы с ним мы многого добились. Каждая команда должна бороться за такого футболиста, как Дзюба, хоть некоторые этого и не хотят. Как минимум ещё один сезон он может давать пользу любой команде», — цитирует Тедеева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Дзюба может оказаться в самарских «Крыльях Советов».