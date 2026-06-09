«Аль-Хиляль» проявляет интерес к главному тренеру «Ноттингем Форест» Витору Перейре, об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Витор Перейра globallookpress.com

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии уже готовит официальное предложение специалисту, речь идёт об очень высоком окладе. Утверждается, что текущий наставник клуба Симоне Индзаги может этим летом покинуть команду.

Перейра ранее работал в Саудовской Аравии, возглавляя «Аль-Шабаб» и «Аль-Ахли». На данный момент «Ноттингем Форест» обсуждает с Перейрой продолжение сотрудничества на улучшенных условиях.

Португальский специалист возглавляет «Ноттингем Форест» с февраля 2026 года, он стал четвертым тренером команды в минувшем сезоне. Под его руководством «лесники» дошли до полуфинала Лиги Европы, а также смогли сохранить место в АПЛ.