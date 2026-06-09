Форвард сборной Бразилии Неймар демонстрирует положительную динамику восстановления после повреждения. Об этом информирует Globo.

По данным источника, медицинский штаб национальной команды и тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти рассчитывают, что футболист сможет вернуться в строй к матчу второго тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Гаити, который состоится 19 июня.

Ранее врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщал, что у форварда диагностировано повреждение икроножной мышцы, из-за чего срок восстановления составляет около двух-трёх недель.

Помимо Гаити, на ЧМ-2026 сборная Бразилии также сыграет в группе с командами Марокко и Шотландии.