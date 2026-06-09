«Крылья Советов» сообщили в своем телеграм-канале об уходе трех футболистов — Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина. Причиной стали завершенные контракты.

Ильзат Ахметов globallookpress.com

Хубулов выступал за «Крылья Советов» с лета 2022 года. За это время он сыграл в 44 матчах и забил три гола, а также отдал одну результативную передачу.

Соглашение Ахметова об аренде истекло в этом году. В сезоне 2025/2026 он принял участие в 31 матче, забив два гола и отдав восемь результативных передач.

Сутормин присоединился к самарской команде летом 2025 года и сыграл 22 матча.