Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру сборной России в товарищеском матче против сборной Тринадада и Тобаго (3:0).

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой», — написал Губерниев в телеграм-канале.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе национальной команды.

Сборная России провела 3 товарищеских матча за май-июнь. Национальная команда уступила Египту (0:1), а также обыграла Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).