Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

Фрагмент матча t.me/teamrussia

«Сегодняшний второй тайм был катастрофой? Нет, сегодняшний второй тайм был очень хорошим, даже лучше, чем первый. Если уж придираться, то не понравилась концовка первого тайма, где‑то после 30‑й минуты. Они выходили из обороны… Ну, не понравилось. Думаю, что опять был чуть расслабон. В перерыве поговорили, и второй тайм уже получился таким, каким должен быть.

Обещал сказать по поводу того, что второй тайм с Буркина‑Фасо был катастрофой. Давайте так: первый тайм был лучше, и то, что второй тайм был катастрофой… Наверное, я преувеличил. Потому что если бы сказал, что второй тайм был нормальный, то на сегодняшнюю игру уже вообще никто бы не собрался», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Сборная России провела 3 товарищеских матча за май-июнь. Национальная команда уступила Египту (0:1), а также обыграла Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).