Испанский защитник Марк Кукурелья может покинуть «Челси» в ближайшее время.

Марк Кукурелья globallookpress.com

По данным Mundo Deportivo, за 27-летнего футболиста борются два манчестерских клуба — «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

После того как Кукурелья заявил о своем желании сменить клуб, «Челси» назначил цену в 50 миллионов евро. Это привлекло внимание ведущих европейских команд. Ранее интерес к игроку проявляли «Барселона» и мадридский «Атлетико», теперь же к борьбе присоединились и манчестерские клубы.

В текущем сезоне Кукурелья сыграл 50 матчей за «Челси», забив один гол и отдав четыре результативные передачи.