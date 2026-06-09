Полузащитник сборной России Алексей Батраков высказался о своем забитом голе в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0).

Алексей Батраков t.me/teamrussia

Напомним, что футболист отметился голом на 60-й минуте.

«Лечи (Садулаев) классно разобрался, сделал классную подачу. Я просто добежал и замкнул. Хотя там Бевеев говорил, почему я не оставил мяч ему на дубль. Но я уже сконцентрировался на ударе, поэтому не успел оценить обстановку, чтобы оставить мяч. Мне не жалко, но так сложился момент, — сказал Батраков "Матч ТВ".

Сборная России провела 3 товарищеских матча за май-июнь. Национальная команда уступила Египту (0:1), а также обыграла Буркина-Фасо (3:0) и Тринидад и Тобаго (3:0).