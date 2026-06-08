В «СКА-Хабаровске» произошли изменения на тренерском мостике. Сергей Юран, который совсем недавно возглавил дальневосточный клуб, принял решение покинуть занимаемую должность.

Сергей Юран globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе команды, специалист обратился к руководству с просьбой расторгнуть сотрудничество по семейным обстоятельствам. Клуб пошёл навстречу тренеру и удовлетворил его запрос.

После ухода Юрана руководство оперативно определилось с новым наставником. Главным тренером хабаровчан назначен Михаил Семёнов. Именно он руководил командой на заключительном этапе прошлого сезона, поэтому хорошо знаком с коллективом и внутренней структурой клуба.

В завершившемся сезоне Лиги PARI «СКА-Хабаровск» набрал 42 очка и занял 12-е место в турнирной таблице.