В товарищеском матче сборные Нидерландов вырвала победу у Узбекистана со счетом 2:1.

Коди Гакпо globallookpress.com

Открыли счет в этой игре голландцы на 32-й минуте усилиями Коди Гакпо, который реализовал пенальти.

Восстановить сборная Узбекистана смогла на 90+2-й минуте благодаря голу Ивана Сергеева. За 5 минут до этого Нидерланды остались в меньшинстве из-за удаления Гуса Тиля.

Все решилось на 90+7-й минуте, когда тот же Гакпо с пенальти принес победу нидерландцам.

Напомним, что обе команды вскоре выступят на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.