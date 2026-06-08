8 июня в Нью-Йорке состоится матч сборных Нидерландов и Узбекистана. Начало поединка в 21:45 мск. Рассказываем дальше, как и где смотреть эту игру.

Команда Рональда Кумана намерена сегодня доказать свое превосходство. В начале июня она проиграла Алжиру, поэтому перед стартом ЧМ «оранжевым» нужен позитивный результат.

Узбеки вышли на новый уровень. Впервые в своей истории они сыграют на чемпионате мира. Однако свою подготовку к турниру команда начала с поражения. 2 июня она проиграла Канаде со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.21.

Котировки букмекеров: 1.22 — победа сборной Нидерландов, 7.30 — ничья, 14.0 — победа сборной Узбекистана.

ИИ предсказал уверенную победу Нидерландов со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нидерланды — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Нидерланды — Узбекистан в подробном онлайн-репортаже.