Лионель Месси сможет принять участие в ближайшем товарищеском матче сборной Аргентины против Исландии. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул, отметивший, что капитан национальной команды готов выйти на поле перед стартом мирового первенства.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

Встреча с исландцами состоится 10 июня и станет для аргентинской сборной последней проверкой перед началом чемпионата мира 2026 года. Ранее 38-летний форвард не сыграл в контрольном поединке против Гондураса, завершившемся победой аргентинцев со счётом 2:0.

Чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. На групповом этапе сборная Аргентины встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании.