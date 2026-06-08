Лионель Месси сможет принять участие в ближайшем товарищеском матче сборной Аргентины против Исландии. Об этом сообщил журналист Гастон Эдул, отметивший, что капитан национальной команды готов выйти на поле перед стартом мирового первенства.

Лионель Месси globallookpress.com

Встреча с исландцами состоится 10 июня и станет для аргентинской сборной последней проверкой перед началом чемпионата мира 2026 года. Ранее 38-летний форвард не сыграл в контрольном поединке против Гондураса, завершившемся победой аргентинцев со счётом 2:0.

Чемпионат мира-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на стадионах США, Канады и Мексики. На групповом этапе сборная Аргентины встретится с командами Алжира, Австрии и Иордании.