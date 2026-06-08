Ключевой полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказал своё мнение по поводу назначения на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова, с которым он хорошо знаком по работе в молодёжной команде.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Я всегда рад, когда вижу Дмитрия Игоревича. Он развивается, дорос до основной команды — это, конечно же, супер. Я безумно рад, что он стал главным тренером. Команда, думаю, тоже поддерживает его, клуб. Надеюсь, что всё у нас будет хорошо», — сказал Кисляк «Матч ТВ».

39‑летний Игдисамов сменил уволенного Фабио Челестини в конце прошлого сезона и выиграл с ЦСКА 2 матча из двух. 1 июня российский специалист был утверждён на должность главного тренера армейцев.