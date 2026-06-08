Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера «Фиорентины». Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Фабио Гроссо возглавил «Фиорентину» globallookpress.com

Стало известно, что Гроссо подписал контракт с «фиалками» до лета 2028-го года. Итальянский специалист сменил на посту главного тренера Паоло Ваноли.

«Я прихожу в престижный клуб с преданными болельщиками и в город, который живет футболом.

Я никогда не любил давать обещаний, но, осознавая ответственность, которая меня ждет, я чувствую, что могу гарантировать серьезность, профессионализм и вовлеченность в построение команды, обладающей смелостью и амбициями», — заявил Гроссо.

Ранее итальянский специалист возглавлял «Сассуоло», с которым завершил минувший сезон в Серии А на 11-м месте с 49-ю очками в активе. «Фиорентина» заняла 15-ю строчку с 42 баллами.