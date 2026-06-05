Президент «Фиорентины» Джузеппе Комиссо сообщил об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера команды.

Паоло Ваноли globallookpress.com

«Я хотел бы лично поблагодарить Паоло Ваноли и весь его штаб. Они пришли в чрезвычайно сложный период, когда команда занимала последнее место и всё ещё не одержала ни одной победы, и у них хватило сил, самоотверженности и мужества, чтобы вернуть коллектив на ноги.

Они восстановили уверенность, единство и сплочённость, выведя "Фиорентину" из кризиса в условиях, из которых ни одной команде в истории Серии А никогда не удавалось выбраться. Мои благодарность, уважение и наилучшие пожелания на будущее навсегда останутся с Паоло и его командой», — приводит слова президента клуба Джузеппе Комиссо пресс-служба «фиолетовых».

«Фиорентина» заняла 15-е место в таблице Серии А по итогам сезона 2025/2026, набрав 42 очка.