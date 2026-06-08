Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о будущем в столичном клубе хавбека Эсекьелю Барко.

Денис Глушаков globallookpress.com

«Мне интересно то, что с Барко сейчас произойдёт. Подпишет он контракт или не подпишет.

Я бы подписал? Ну, я думаю, да. Но, мне кажется, Барко почему-то не хочет.

4 млн евро — нет, это очень много. Нет, я бы дал ему четыре. Два себе, два ему», — заявил Глушаков в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

27‑летний полузащитник в составе «Индепендьенте» становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году. За «Спартак» он провёл два последних сезона, в этом году сыграл 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.