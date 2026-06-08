Бывший футболист сборной России Денис Глушаков предположил, почему главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти принял решение включить Неймара в состав национальной команды на чемпионат мира 2026-го года.

«Карло Анчелотти — это большое имя в футболе. И то, что он взял Неймара на чемпионат мира, — это политический момент. Потому что Неймар — любимец публики и кумир Бразилии», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии, отметившись 79-ю голами.

Напомним, что чемпионат мира стартует 11-го июня и продлится до 19-го июля. Сборная Бразилии на групповой стадии сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.