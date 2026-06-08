8 июня сборная Франции в Лилле примет сборную Северной Ирландии. Начало игры в 22:10 мск. О том, где и как смотреть игру, далее в тексте.

Сборная Франции подходит к чемпионату мира в статусе лучшей команды планеты. Она занимает первое место в рейтинге ФИФА. Но даже лучшие порой терпят неудачи. «Триколоры» 4 июня уступили Кот-д'Ивуару 1:2 и теперь хотели бы исправить ситуацию. Стоит отметить, что до этого команда Дидье Дешама выиграла 4 матча подряд, обыграв в том числе Бразилию.

Северной Ирландии не удалось пройти на мундиаль. Хотя команда провела неплохую квалификацию. Накануне гости имеют победу над Гвинеей (1:0). До этого североирландская сборная добилась ничьи с командой Уэльса (1:1).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров: 1.11 — победа Франции, 8.50 — ничья, 19.0 — победа Северной Ирландии.

ИИ предсказал победу Франции со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Франция — Северная Ирландия смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Франция — Кот-д’Ивуар в подробном онлайн-репортаже.