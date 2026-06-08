Экс-наставник «Урала» Василий Березуцкий после ухода из клуба решил обратиться к болельщикам. 8 июня специалист был отправлен в отставку.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«Вы — замечательные, верные, преданные, любящие свою команду. И город замечательный, он однозначно заслуживает того, чтобы быть представленным в РПЛ. К сожалению, в этом сезоне не получилось, но я уверен, что вскоре задача будет решена, у клуба для этого есть всё необходимое. Всегда буду с теплом вспоминать время, проведенное на Урале», — приводит слова Березуцкого пресс-служба клуба.

Березуцкий возглавлял «Урал» с декабря 2025 года. Ожидается, что новым тренером будет назначен либо Сергей Юран, либо Ролан Гусев.