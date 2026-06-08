Пресс-атташе «Индепендьенте» Пабло Гриндетти высказался о возможном подписании хавбека «Спартака» Эсекьеля Барко.

Эсекьель Барко globallookpress.com

«Идут ли переговоры, открывающие возможность его возвращения? Он публично заявил, что очень хочет вернуться в клуб. С нашей стороны, мы разделяем это же желание. Однако на пути есть проблемы, которые необходимо решить, они отнюдь не простые, но есть хорошая предрасположенность обеих сторон к тому, чтобы это осуществилось. Самый сложный фактор — это российский клуб. Посмотрим, как решится этот вопрос, а также как игроку и его представителю удастся адаптироваться к тому, что может предложить "Индепендьенте".

Касаемо финансовых аспектов, "Индепендьенте" очень хочет осуществить его возвращение, но мы не можем делать экономических безумств, которые потом не сможем разрешить. Надеюсь, переговоры придут к благополучному завершению, мы верим, что так и будет.

Возможный контракт Барко? Что касается финансового вопроса, я думаю, "Индепендьенте" может достичь согласия при наличии предрасположенности обеих сторон. Очевидно, мы не в состоянии платить такие же суммы, которые платит российский клуб, но желание есть, и всё будет зависеть от предрасположенности обеих сторон. Затем останется договориться об уходе из "Спартака". Мы можем предложить определённые условия, а дальше всё будет зависеть от того, что сможет сделать Эсекьель. Мы понимаем, что российский клуб не отпустит его так просто, но предрасположенность — это хорошая отправная точка», — приводит слова Гриндетти Independiente Rey de America.

27‑летний полузащитник в составе «Индепендьенте» становился победителем Южноамериканского кубка в 2017 году. За «Спартак» он провёл два последних сезона, в этом году сыграл 37 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.