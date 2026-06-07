Голкипер сборной Нидерландов Барт Вербрюгген ответил на вопрос о силе своей команды перед чемпионатом мира.

Барт Вербрюгген globallookpress.com

«Как спортсмен ты всегда хочешь играть против лучших игроков, ты стремишься их победить, а для этого тебе нужны лучшие футболисты в твоей команде. И мне выпала большая честь играть с линией обороны, которая, думаю, входит в число лучших в мире.

Я не особо обращаю внимание на то, что другие говорят о нашей сборной, о нас, обо мне, о моих товарищах по команде. Честно говоря, мне всё равно. Я знаю, каков наш уровень мастерства, и понимаю, что те, кто нас недооценивает, будут удивлены во время турнира», — приводит слова Вербрюггена The Independent.

Напомним, что на чемпионате мира соперника Нидерландов по группе будут Япония, Швеция и Тунис.