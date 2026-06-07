Легендарная «десятка» «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал о своём отношении и манере игры к лидеру «Ювентуса» и одному из самых ярких футболистов Серии А Кенану Йылдызу, которого многие считают треквартистой.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

«Для меня "десятка" — это исполнитель с несколько иными качествами, а Кенан — "девятка с половиной"! На него возлагаются огромные надежды, он очень многое даёт команде. Это техничный игрок, современный и зрелый в профессиональном плане, однако до настоящих "десяток" он не дотягивает», — цитирует Тотти журналист Николо Скира

21-летний Йылдыз играет в составе «Ювентуса» с 2022 года, перейдя из «Баварии». В этом сезоне он сыграл за «старую синьору» 47 матчей, забил 10 мячей и сделал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 млн евро.