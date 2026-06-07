Экс-главный тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин выступил с предложением о расширении РПЛ.

Юрий Семин globallookpress.com

«Почему бы и не расширить премьер-лигу до 18 команд? Но это должно происходить по спортивному принципу и оговариваться заранее, а не после завершения сезона. Самое главное в данной ситуации — чтобы у клубов было стабильное финансирование. И чтобы клубы гарантировали, что в течение, например, трех лет они будут в состоянии обеспечить свою полноценную деятельность с финансовой точки зрения», — приводит слова Семина «Р-Спорт».

В настоящий момент в РПЛ выступает 16 коллективов. Чемпионом России по итогам сезона стал «Зенит», который на два очка опередил «Краснодар».