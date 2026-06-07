Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о лимите на легионеров в чемпионате России.

Сергей Силкин globallookpress.com

«Слишком много иностранцев у нас. То, что хотят сделать с лимитом, я бы давно это сделал. Нет смысла держать иностранцев, которые получают бешеные деньги, сидя в запасе. Так происходит во многих командах. Мы не играем в еврокубках, тогда за чем нужен второй состав? Чтобы в Кубке России играть? Поэтому я поддерживаю ужесточение лимита. От легионеров нужен толк, а не так, чтобы они сюда приезжали за паспортами или чем-то ещё. Они должны отвечать за результат и быть на голову сильнее российских футболистов», — приводит слова Силкина «Советский Спорт».

С нового сезона лимит на легионеров в россиском чемпионате будет действовать по схеме 12+7.